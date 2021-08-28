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Спортсмены из ЯНАО выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука
Спорт
Спортсмены из ЯНАО выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука
instagram.com  /  @vbalzhanova/ @arcokalashnikov

Салехард, 28 августа. Ямальские лучники Виктория Бальжанова и Виктор Калашников вошли в состав национальной команды, которая отправится на чемпионат мира.

Спортсмены из ЯНАО будут представлять Россию на мировом первенстве в США. Турнир по стрельбе из лука пройдет в американском городе Янктон с 19 по 26 сентября.

Ямальские лучники успешно выступили на Кубке России в Чите, который завершился 27 августа. Калашников завоевал первое место среди мужчин в дисциплине «блочный лук». Спортсмен отличился и в командных соревнованиях, выступив в паре с Бальжановой. Неделю назад этот дуэт стал первым в командном миксте на чемпионате России, напоминает ИА «Север-Пресс».

Ранее российские лучники Елена Крутова и Алексей Леонов стали призерами Паралимпиады в Токио. Они завоевали бронзу в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

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ямал чемпионат мира стрельба из лука
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