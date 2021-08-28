Риски ускорения инфляции оценила экономист Степанова

Москва, 28 августа. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Диана Степанова спрогнозировала развитие экономической обстановки в стране.

Среди потенциальных факторов, которые могут повлиять на рост инфляции в России грядущей осенью, находятся повышение себестоимости добычи черного золота, подорожание товаров АПК и снижение рублевого курса. Об этом пишет ИА REGNUM.

Экономист Степанова считает, что индекс потребительских цен к концу текущего года может скорректироваться, так как инфляция имеет потенциал к росту до 7,5-7,7%. Это значение превышает целевой показатель Банка России (4%) и находится ниже реальной инфляции.

Центральные банки мировых держав придерживаются политики по монетарному стимулированию, что повышает опасения, касающиеся роста инфляции, подчеркивает специалист.

Российский регулятор и Кабмин РФ полностью контролируют текущий уровень инфляции в стране, отметил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.