Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 16:02
16:01
Армия
Жители Курильских островов посетили форум «Армия-2021» на острове Итуруп
16:00
Общество
РПЦ назвала греховной поездку Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину
15:55
Общество
Коронавирус стал причиной закрытия Свято-Иверского женского монастыря в Ростове
15:55
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на внутренней стороне ЦКАД
15:54
Общество
Трасса в Китай под Самарой пройдет по территории древних селищ бронзового века
15:52
Происшествия
Задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика
15:51
Спорт
Спортсмены из ЯНАО выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука
15:50
Экономика
Риски ускорения инфляции оценила экономист Степанова
15:48
Политика
Тридцать лет независимости Украины — тридцать лет пути в пропасть. Колонка Голоса Мордора
15:47
Армия
Минобороны РФ заключило крупный контракт на постройку военных объектов в Севастополе
Все новости

Минобороны РФ заключило крупный контракт на постройку военных объектов в Севастополе
Армия
Минобороны РФ заключило крупный контракт на постройку военных объектов в Севастополе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Шевченко

Москва, 28 августа. Представители российского военного ведомства заключили контракт на общую сумму в 13,4 миллиарда рублей, согласно которому в Севастополе будет построен логистический центр ВС РФ.

Кроме различных складских сооружений и транспортных мощностей, в центре будут размещены производственные объекты, сообщили официальные представители Минобороны РФ. Контракт был заключен между российским Министерством обороны, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и ПАО «РНКБ банк» в ходе форума «Армия-2021», сказано в опубликованном релизе.

«В рамках концессионного соглашения Совфрахт должен на свои и заемные средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса», — сообщается в опубликованном документе.

Ранее стало известно о строительстве в Крыму сети заправочных станций для электромобилей. О лидерстве Севастополя среди всех регионов РФ по показателям внутренней миграции сообщал телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны РФ заключило крупный контракт на постройку военных объектов в Севастополе
мо рф севастополь строительство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru