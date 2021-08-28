Минобороны РФ заключило крупный контракт на постройку военных объектов в Севастополе

Москва, 28 августа. Представители российского военного ведомства заключили контракт на общую сумму в 13,4 миллиарда рублей, согласно которому в Севастополе будет построен логистический центр ВС РФ.

Кроме различных складских сооружений и транспортных мощностей, в центре будут размещены производственные объекты, сообщили официальные представители Минобороны РФ. Контракт был заключен между российским Министерством обороны, ООО «Управляющая компания «Совфрахт» и ПАО «РНКБ банк» в ходе форума «Армия-2021», сказано в опубликованном релизе.

«В рамках концессионного соглашения Совфрахт должен на свои и заемные средства построить объекты федеральной инфраструктуры в составе комплекса», — сообщается в опубликованном документе.

Ранее стало известно о строительстве в Крыму сети заправочных станций для электромобилей. О лидерстве Севастополя среди всех регионов РФ по показателям внутренней миграции сообщал телеканал «360».