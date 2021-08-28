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Герасимов принял участие в награждении компаний ОПК по итогам форума «Армия-2021»

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:46
Армия
Герасимов принял участие в награждении компаний ОПК по итогам форума «Армия-2021»
Министерство обороны РФ  /  Вадим Савицкий

Москва, 28 августа. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подвел итоги форума «Армия-2021» и принял участие в награждении особенно отличившихся компаний ОПК.

Герасимов отметил, что на площадке форума «Армия-2021» были представлены современные и перспективные образцы военной техники и вооружения отечественного производства, большинство из которых действительно уникальны в своем роде и не имеют аналогов в мире.

Начальник Генштаба ВС РФ указал на то, что в настоящее время российские военные комплексы несут боевое дежурство на земле, в воде, воздухе и даже в космическом пространстве благодаря тому, что предприятия ОПК РФ выполняют государственный оборонный заказ качественно и своевременно.

Известно, что главный приз Международного военно-технического форума «Армия-2021» достался Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее Российское военно-историческое общество предоставило гостям «Армии-2021» возможность ознакомиться с особенностями создания кинокартин военной тематики.

Также сообщалось, что «танковый балет» на «Армии-2021» покорил иностранных интернет-пользователей. Многие отметили внимание постановщиков к деталям, передает телеканал «360».

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опк герасимов армия-2021
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