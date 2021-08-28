Ветеринар из Красноярска приютила дома больного суриката

Жители Красноярска нашли в подъезде брошенную истощенную самочку суриката и принесли ее в клинику. Ветеринары выяснили, что у животного черепно-мозговая травма, а также хроническая почечная недостаточность, которая могла развиться из-за неправильных условий содержания или сильного стресса. За лечение несчастного зверька взялась ветеринар Анастасия Кузина, девушка сразу прониклась к Сури и подружилась с ней.

«Сури — очень славный ребенок, и она довольно-таки много выдержала, пережила сильные припадки. В любом случае, она все равно была очень активной, и поэтому мы решили, что не стоит ее держать в клинике после долгого лечения. И предлагали семьям, которые мы уже давно знаем, и которым можем доверять», — поделилась ветеринар.

Животное приютили, но вскоре вернули. Сурикат, который уже жил у новых хозяев, не принял Сури в семью. В ветеринарной клинике самка прожила около года, и, по словам Анастасии, животное чувствовало себя одиноко. Тогда девушка забрала Сури домой и .