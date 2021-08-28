Российским школам разрешили самостоятельно решать, ставить ли оценки по ряду предметов

Москва, 28 августа. Руководство российских школ самостоятельно решит, ставить ли учащимся оценки по ИЗО, музыке и физкультуре.

Необходимости выводить такие предметы в факультатив пока нет. Однако важно подумать, как сделать их интереснее для школьников, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Стоит обратить внимание на современные подходы к преподаванию таких дисциплин.

Минпросвещения ранее анонсировало появление примерного типового расписания для российских школ. В эту субботу Сергей Кравцов выступает в рамках Общероссийского родительского собрания.