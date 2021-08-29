Экономист Тереладзе посоветовал пенсионерам, куда вложить выплаты в 10 тысяч рублей

Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе в беседе с ФАН рассказал, куда пенсионерам лучше всего вложить выплаты в 10 тысяч рублей.

Напомним, 24 августа президент Владимир Путин установил новую выплату гражданам пенсионного возраста. Так, пенсионеры, живущие в России, смогут единовременно получить сразу 10 тысяч рублей. Выплаты гражданам РФ должны поступить до конца следующей недели.

Давид Тереладзе положительно оценил данную инициативу.

«Идея с выплатами была предложена с целью поддержать как работающих пенсионеров, так и неработающих, потому что индексация пенсий очень маленькая, она не перекрывает инфляцию. Плюс не забываем, что в сентябре проходят выборы, поэтому это была важная часть привлечения электората. Такие разовые выплаты у нас еще будут. Думаю, что такая практика будет распространена», — сказал экономист.

Федеральное агентство новостей /

По мнению собеседника агентства, лучше всего будет полученные средства потратить сразу на себя, а не откладывать или пытаться во что-то инвестировать.

«Инвестировать выплаты я бы не советовал, все-таки 10 тысяч для этого — не совсем подходящая сумма. Лучше потратить на одежду, еду, на потребительские нужды, для чего и была предусмотрена данная надбавка», — советует Давид Тереладзе.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что достигшие возраста 70 лет пенсионеры могут со скидкой оплачивать взносы за капремонт.

По словам эксперта, льготы и доплаты 70-летним пенсионерам можно разделить на региональные и федеральные. Последние положены всем достигшим 70-летнего возраста россиянам. Набор региональных льгот может отличаться.