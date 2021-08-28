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Саудовские системы ПВО сбили третий беспилотник хуситов за последние два дня
Весь мир
Саудовские системы ПВО сбили третий беспилотник хуситов за последние два дня
Prt Scr youtube.com  /  Covert Cabal

Эр-Рияд, 28 августа. Арабская коалиция сообщила, что средства ПВО Саудовской Аравии перехватили очередной БПЛА-камикадзе йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах», запущенный в направлении города Хамис Мушайт на юго-западе королевства.

За последние два дня это уже третий беспилотник, сбитый в этом районе.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмед аль-Усаймин осудил действия хуситов и призвал мировое сообщество сделать решительные шаги для пресечения пусков баллистических ракет и БПЛА со стороны повстанцев, поскольку эти действия угрожают мирному населению.

С аналогичным заявлением выступили представители ОАЭ, поддержав действия Эр-Рияда по защите национальных интересов и безопасности своих граждан.

В свою очередь, арабская коалиция заявила, что принимает оперативные меры для защиты мирных жителей от подобных нападений.

Йеменские повстанцы из «Ансар Аллах», которым неофициально оказывает всестороннюю помощь Иран, с начала этого года заметно усилили атаки на саудовские объекты. Несмотря на заявления конфликтующих сторон о готовности сесть за стол переговоров, а также на посредничество Омана и США, в стране не прекращаются боевые действия между хуситами и правительственными войсками, которые поддерживает арабская коалиция. В последние месяцы наиболее активные столкновения проходили на территории провинции Эль-Байда в центре страны, а также в приграничных с Саудовской Аравией районах.
 

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саудовская аравия йемен хуситы
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