Саудовские системы ПВО сбили третий беспилотник хуситов за последние два дня

Эр-Рияд, 28 августа. Арабская коалиция сообщила, что средства ПВО Саудовской Аравии перехватили очередной БПЛА-камикадзе йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах», запущенный в направлении города Хамис Мушайт на юго-западе королевства.

За последние два дня это уже третий беспилотник, сбитый в этом районе.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмед аль-Усаймин осудил действия хуситов и призвал мировое сообщество сделать решительные шаги для пресечения пусков баллистических ракет и БПЛА со стороны повстанцев, поскольку эти действия угрожают мирному населению.

The @OIC_OCI and UAE strongly condemn the latest attempt by Yemen's #Houthi militia to target populated areas in Saudi Arabiahttps://t.co/Pzok0DeAwE — Arab News (@arabnews) August 25, 2021

С аналогичным заявлением выступили представители ОАЭ, поддержав действия Эр-Рияда по защите национальных интересов и безопасности своих граждан.

В свою очередь, арабская коалиция заявила, что принимает оперативные меры для защиты мирных жителей от подобных нападений.

Йеменские повстанцы из «Ансар Аллах», которым неофициально оказывает всестороннюю помощь Иран, с начала этого года заметно усилили атаки на саудовские объекты. Несмотря на заявления конфликтующих сторон о готовности сесть за стол переговоров, а также на посредничество Омана и США, в стране не прекращаются боевые действия между хуситами и правительственными войсками, которые поддерживает арабская коалиция. В последние месяцы наиболее активные столкновения проходили на территории провинции Эль-Байда в центре страны, а также в приграничных с Саудовской Аравией районах.

