«Ускорят кончину государства»: экс-депутат Рады о выделенных Украине деньгах Пентагона

Соединенные Штаты Америки не помогут Украине вылезти из кризиса. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Так он прокомментировал новость, что президент США Джо Байден поручил руководителю Госдепартамента США выделить 60 млн долларов из средств Пентагона на помощь Украине.

«Я не верю, что США помогут Украине вылезти из кризиса. Соединенные Штаты Америки, наоборот, усугубят ситуацию и ускорят кончину государства с такими руководителями, как на Украине», — прокомментировал собеседник агентства.

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Алексей Журавко подчеркнул, что большая часть выделенных Джо Байденом денег будет разворована.

«Какая-то часть денег пойдет на агрессивное поведение по отношению к России. Мы знаем, что [президент Украины Владимир] Зеленский подписал указ о кибервойсках государства, так что что-то еще будет в адрес России — те же самые фейки, которые будут приводить к озлоблению украинского народа против россиян», — объяснил экс-депутат Рады.

Нельзя исключать, что США попытаются использовать Украину для того, чтобы отвести внимание с Афганистана, признался Журавко.

Ранее политолог Кость Бондаренко рассказал, что размещение американского контингента на территории Украины противоречит Конституции. Он уверен, что данная тема не будет обсуждаться на встрече лидеров двух стран 31 августа.