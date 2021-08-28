Митингующие в Кабуле выступили против закрытия банков Афганистана

Кабул, 28 августа. Журналисты рассказали о сотнях людей, присоединившихся к протесту против закрытия банковских организаций в Афганистане.

Местные жители, недовольные происходящим, вышли в субботу на улицы столицы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные местного агентства Khaama Press.

Как сообщают СМИ, работники финансовых организаций боятся возвращаться к своим обязанностям из соображений безопасности. В числе закрытых учреждений числится и Центральный банк Афганистана (DAB). Также к работе пока не вернулись пункты обмена валюты.

Протестующие граждане требуют получения своих денежных средств, хранящихся на счетах. Сообщается, что большинство финансовых организаций Афганистана не работают уже около двух недель.

Российский социолог Максим Шугалей рассказал, что сейчас происходит в столице страны. В Афганистане с главой ФЗНЦ встретился специальный корреспондент международной редакции ФАН Кирилл Романовский.