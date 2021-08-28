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Более полумиллиона российских школьников переболели COVID-19

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:55
Общество
Более полумиллиона российских школьников переболели COVID-19
pixabay.com  /  Semevent

Москва, 28 августа. Свыше 500 тыс. школьников в России переболели коронавирусом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения РФ.

Учащиеся находятся в группе особого риска по COVID-19, рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на Общероссийском родительском собрании 28 августа. На сегодняшний день среди заболевших коронавирусом 500 тыс. школьников.

Риск распространения инфекции создает большое количество контактов, поэтому среди обучающихся важно проводить профилактическую работу, говорится в сообщении Минздрава РФ. По состоянию на 28 августа, за минувшие сутки в России выявили 19 630 новых случаев COVID-19.

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минздрав школьники коронавирус
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