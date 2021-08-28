Особые правила против COVID-19 в школах России будут действовать до конца года

Москва, 28 августа. Установленные санитарные правила в школах России, установленные для борьбы с вирусом SARS-CoV-2, будут действовать до конца учебного года.

Информацией об этом поделилась начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. Она также заверила, что новый учебный год начнется в очном формате.

«Санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях рисков распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году до конца учебного года», — заявила она.

Срок действия таких правил будет зависеть от ряда факторов. В их числе: эпидемиологическая обстановка, соблюдение рекомендаций гражданами и темпов вакцинации, отметила представитель ведомства в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации также сообщили о числе школьников, которые перенесли COVID-19. По данным ведомства, коронавирусом переболели более 500 тыс. учащихся.