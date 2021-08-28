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Российская легкоатлетка Соловьева стала бронзовой призеркой Паралимпиады в Токио

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:44
Спорт
Российская легкоатлетка Соловьева стала бронзовой призеркой Паралимпиады в Токио
facebook.com  /  Команда ПКР - RPC team

Токио, 28 августа. Россиянка Анастасия Соловьева завоевала бронзу на летних Паралимпийских играх в Токио. Легкоатлетка стала призером в беге на дистанции 400 метров.

Соловьева показала время 57,59 секунды. Золотую медаль завоевала представительница ЮАР Анрун Вейерс, которая пробежала дистанцию за 56,05 секунды.

Второй стала Лисбели Вера Андраде из Венесуэлы с результатом 57,32 секунды. Легкоатлетки выступали в категории T47 для спортсменов, имеющих поражения опорно-двигательного аппарата.

Анастасия Соловьева вошла в состав российской паралимпийской сборной в 2015 году. Бегунья является бронзовой призеркой чемпионата мира, а также двукратной победительницей и бронзовой призеркой европейского первенства.

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября. Россия пока находится на третьем месте в медальном зачете — на счету сборной 13 золотых наград.

Ранее российская фехтовальщица Людмила Васильева завоевала бронзу Паралимпийских игр. После получения медали она спела на японском, чем сорвала овации волонтеров и журналистов.

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паралимпиада токио соловьева
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