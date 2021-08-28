«В этом не было смысла»: оператор американского беспилотника признался в убийстве мирных афганцев

Вашингтон, 28 августа. Операторы американских беспилотных летательных аппаратов признались в убийстве мирных жителей Афганистана, в том числе одного ребенка. Их слова, а также видео с бомбардировками приводит издание Daily Mail со ссылкой на ветеранский ресурс Connecting Veterans Every Day.

US drone pilot leaks footage of his kills and reveals how he once accidentally killed a child and two adults in Afghanistan https://t.co/LDBqkZOluz — Daily Mail US (@DailyMail) August 25, 2021

Один из американских военных, служивший в провинции Гильменд в 2019 году, признался, что неоднократно отдавал приказы стрелять в мирных граждан Афганистана. Также на ресурсе были выложены кадры с убийствами.

«Удары беспилотников были карательными. Убийство ради убийства», — сказал один из операторов. «Это нигилистично, в этом не было смысла», — написал другой оператор.

Один из них вспомнил, что особенно травматично для него было убийство семьи с ребенком. Также они выстрелили по афганцу, который ехал на мотоцикле и просто достал рацию. Хотя все понимали, что это обычное дело в провинции, потому что там демонтировали вышки сотовой связи.

Один из пилотов вспомнил также случай, когда они заметили мужчину, говорящего по рации, и выпустили в него ракету AGM-114 Hellfire (Адский огонь) позже из стоящего рядом дома выбежала женщина и начала бить себя в грудь.

«Она стояла на коленях рядом с этим парнем, подняв сжатые кулаки к небу, и грозила мне кулаками», — вспоминает военный.

Многие операторы также отметили, что были разочарованы работой с группой «Юго-запад», которая была создана Корпусом морской пехоты США в 2017 году для проведения операций «Страж Свободы» в Афганистане.

Издание отмечает, что беспилотники начали активно использовать при бывшем президенте США Бараке Обаме. За все время его нахождения у власти было нанесено 542 удара, в результате которых погибли около 3,7 тыс. человек, в том числе 324 мирных жителя.

При Дональде Трампе БПЛА в Афганистане стали применять более активно. Именно он отменил распоряжение, согласно которому каждый удар должен был одобрять командующий армией. После этого решение об уничтожении могли принимать обычные офицеры.