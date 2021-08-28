Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 16:02
16:01
Армия
Жители Курильских островов посетили форум «Армия-2021» на острове Итуруп
16:00
Общество
РПЦ назвала греховной поездку Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину
15:55
Общество
Коронавирус стал причиной закрытия Свято-Иверского женского монастыря в Ростове
15:55
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на внутренней стороне ЦКАД
15:54
Общество
Трасса в Китай под Самарой пройдет по территории древних селищ бронзового века
15:52
Происшествия
Задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика
15:51
Спорт
Спортсмены из ЯНАО выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука
15:50
Экономика
Риски ускорения инфляции оценила экономист Степанова
15:48
Политика
Тридцать лет независимости Украины — тридцать лет пути в пропасть. Колонка Голоса Мордора
15:47
Армия
Минобороны РФ заключило крупный контракт на постройку военных объектов в Севастополе
Все новости

«В этом не было смысла»: оператор американского беспилотника признался в убийстве мирных афганцев
Весь мир
«В этом не было смысла»: оператор американского беспилотника признался в убийстве мирных афганцев
wikipedia.org  /  Paul Ridgeway

Вашингтон, 28 августа. Операторы американских беспилотных летательных аппаратов признались в убийстве мирных жителей Афганистана, в том числе одного ребенка. Их слова, а также видео с бомбардировками приводит издание Daily Mail со ссылкой на ветеранский ресурс Connecting Veterans Every Day.

Один из американских военных, служивший в провинции Гильменд в 2019 году, признался, что неоднократно отдавал приказы стрелять в мирных граждан Афганистана. Также на ресурсе были выложены кадры с убийствами.

«Удары беспилотников были карательными. Убийство ради убийства», — сказал один из операторов.

«Это нигилистично, в этом не было смысла», — написал другой оператор.

Один из них вспомнил, что особенно травматично для него было убийство семьи с ребенком. Также они выстрелили по афганцу, который ехал на мотоцикле и просто достал рацию. Хотя все понимали, что это обычное дело в провинции, потому что там демонтировали вышки сотовой связи.

Один из пилотов вспомнил также случай, когда они заметили мужчину, говорящего по рации, и выпустили в него ракету AGM-114 Hellfire (Адский огонь) позже из стоящего рядом дома выбежала женщина и начала бить себя в грудь.

«Она стояла на коленях рядом с этим парнем, подняв сжатые кулаки к небу, и грозила мне кулаками», — вспоминает военный.

Многие операторы также отметили, что были разочарованы работой с группой «Юго-запад», которая была создана Корпусом морской пехоты США в 2017 году для проведения операций «Страж Свободы» в Афганистане.

Издание отмечает, что беспилотники начали активно использовать при бывшем президенте США Бараке Обаме. За все время его нахождения у власти было нанесено 542 удара, в результате которых погибли около 3,7 тыс. человек, в том числе 324 мирных жителя.

При Дональде Трампе БПЛА в Афганистане стали применять более активно. Именно он отменил распоряжение, согласно которому каждый удар должен был одобрять командующий армией. После этого решение об уничтожении могли принимать обычные офицеры.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «В этом не было смысла»: оператор американского беспилотника признался в убийстве мирных афганцев
сша афганистан беспилотник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru