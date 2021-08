«В этом не было смысла»: оператор американского беспилотника признался в убийстве мирных афганцев

Вашингтон, 28 августа. Операторы американских беспилотных летательных аппаратов признались в убийстве мирных жителей Афганистана, в том числе одного ребенка. Их слова, а также видео с бомбардировками приводит издание Daily Mail со ссылкой на ветеранский ресурс Connecting Veterans Every Day.

US drone pilot leaks footage of his kills and reveals how he once accidentally killed a child and two adults in Afghanistan https://t.co/LDBqkZOluz