Внука Раисы Рязановой обманули на сумму свыше 1,3 млн рублей

Москва, 28 августа. Актер Андрей Перов, являющийся внуком звезды отечественного кино Раисы Рязановой, стал жертвой телефонных мошенников и лишился крупной суммы денег.

Артист обратился с заявлением в полицию и сообщил, что 24 августа ему поступил телефонный звонок от неизвестного лица. Злоумышленник представился сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Аферист заявил Перову, что его банковские счета будто бы скомпрометированы. Для сохранения денег внуку Рязановой сказали оформить кредит и перевести средства на резервные счета.

Актер последовал инструкциям мошенника и сделал несколько банковских переводов, сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах. В итоге Перова обманули на сумму, превышающую 1,3 миллиона рублей.

Бабушка пострадавшего артиста Раиса Рязанова известна многим зрителям по роли в фильме «Москва слезам не верит». Режиссером ленты выступил Владимир Меньшов. Он скончался 5 июля от последствий коронавируса. Рязанову потрясла новость о его уходе из жизни.