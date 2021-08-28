Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 16:01
16:01
Армия
Жители Курильских островов посетили форум «Армия-2021» на острове Итуруп
16:00
Общество
РПЦ назвала греховной поездку Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину
15:55
Общество
Коронавирус стал причиной закрытия Свято-Иверского женского монастыря в Ростове
15:55
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на внутренней стороне ЦКАД
15:54
Общество
Трасса в Китай под Самарой пройдет по территории древних селищ бронзового века
15:52
Происшествия
Задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика
15:51
Спорт
Спортсмены из ЯНАО выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука
15:50
Экономика
Риски ускорения инфляции оценила экономист Степанова
15:48
Политика
Тридцать лет независимости Украины — тридцать лет пути в пропасть. Колонка Голоса Мордора
15:47
Армия
Минобороны РФ заключило крупный контракт на постройку военных объектов в Севастополе
Все новости

Внука Раисы Рязановой обманули на сумму свыше 1,3 млн рублей
Общество
Внука Раисы Рязановой обманули на сумму свыше 1,3 млн рублей
Кадр из фильма «Я больше не боюсь»

Москва, 28 августа. Актер Андрей Перов, являющийся внуком звезды отечественного кино Раисы Рязановой, стал жертвой телефонных мошенников и лишился крупной суммы денег.

Артист обратился с заявлением в полицию и сообщил, что 24 августа ему поступил телефонный звонок от неизвестного лица. Злоумышленник представился сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Аферист заявил Перову, что его банковские счета будто бы скомпрометированы. Для сохранения денег внуку Рязановой сказали оформить кредит и перевести средства на резервные счета.

Актер последовал инструкциям мошенника и сделал несколько банковских переводов, сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах. В итоге Перова обманули на сумму, превышающую 1,3 миллиона рублей.

Бабушка пострадавшего артиста Раиса Рязанова известна многим зрителям по роли в фильме «Москва слезам не верит». Режиссером ленты выступил Владимир Меньшов. Он скончался 5 июля от последствий коронавируса. Рязанову потрясла новость о его уходе из жизни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Внука Раисы Рязановой обманули на сумму свыше 1,3 млн рублей
Москва слезам не верит рязанова перов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru