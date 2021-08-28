Премьер Чехии заявил о необходимости охранять Европу от мигрантов

Прага, 28 августа. Европу на границе Шенгенской зоны необходимо охранять от мигрантов, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Шенген сейчас не функционирует должным образом. Правительству этих европейских стран необходимо заключить соглашения с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом и Ливией, чтобы победить контрабандистов. Этот шаг позволит остановить нелегальную миграцию, убежден Бабиш.

«Я выступаю за функционирующий Шенген», — цитирует чешского премьера РИА Новости.

Только премьер-министру Венгрии Виктору Орбану удавалось охранять границы Шенгенской зоны, добавил Бабиш. Глава правительства страны в 2015 году поставил забор на пути мигрантов.