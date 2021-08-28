Врач объяснил пользу ужина из киви и молочных продуктов

Канберра, 28 августа. Некоторые продукты способны значительно улучшить качество сна, если регулярно употреблять их на ужин, считает диетолог Роуз Чемберс.

Прежде всего стоит придерживаться одного правила — не есть перед самым отходом ко сну. Не менее важны и блюда, которые человек употребляет на ужин. Диетолог Роуз Чемберс советует отдавать предпочтение кисломолочным продуктам, ведь в них содержится триптофан, участвующий в образовании гормона сна мелатонина.

Для хорошего сна важно и качество серотонина, которого много в жирной рыбе, поэтому лосось или тунец — хороший выбор для вечернего приема пищи. Улучшить сон можно, употребляя регулярно вишню или орехи, ведь в этих продуктах содержатся аминокислоты, участвующие в выработке мелатонина. Однако самым полезным продуктом диетолог назвала киви, поскольку этот фрукт содержит непосредственно сам гормон сна.

По мнению ученых, крепкий сон поможет лучше запоминать нужную информацию. Кроме того, люди, которые хорошо высыпаются, обычно не имеют проблем с лишним весом.