Главу ДНР ужаснул список убитых журналистов на Украине

Донецк, 28 августа. Украинские журналисты, не поддерживающие антироссийскую политику Киева, находятся в опасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Международные принципы и права человека являются для Киева пустым звуком, подчеркнул Пушилин. По его словам, все сильнее проявляется тоталитарный режим Украины.

«Список журналистов, убитых на Украине, ужасает. В опасности находятся те, кто пытается разоблачить коррупционные схемы власти, кто не согласен с антироссийской политикой и политической цензурой», — отметил Денис Пушилин в комментарии РИА Новости.

Сотрудники украинских СМИ преследуются по политическим мотивам, а в стране нет никакой свободы слова, что демонстрируется закрытием неугодных Киеву телеканалов.

Ранее глава ДНР посоветовал украинским властям забыть о Крыме. По его словам, они не имеют никаких шансов на «возвращение» полуострова.