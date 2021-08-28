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Главу ДНР ужаснул список убитых журналистов на Украине

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:21
Политика
Главу ДНР ужаснул список убитых журналистов на Украине
Новостное агентство «Харьков»  /  Георгий Медведев

Донецк, 28 августа. Украинские журналисты, не поддерживающие антироссийскую политику Киева, находятся в опасности, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Международные принципы и права человека являются для Киева пустым звуком, подчеркнул Пушилин. По его словам, все сильнее проявляется тоталитарный режим Украины.

«Список журналистов, убитых на Украине, ужасает. В опасности находятся те, кто пытается разоблачить коррупционные схемы власти, кто не согласен с антироссийской политикой и политической цензурой», — отметил Денис Пушилин в комментарии РИА Новости.

Сотрудники украинских СМИ преследуются по политическим мотивам, а в стране нет никакой свободы слова, что демонстрируется закрытием неугодных Киеву телеканалов.

Ранее глава ДНР посоветовал украинским властям забыть о Крыме. По его словам, они не имеют никаких шансов на «возвращение» полуострова.

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