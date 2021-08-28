Диетолог Кален перечислила пять распространенных мифов о похудении

Москва, 28 августа. Эксперт по питанию Елена Кален перечислила пять советов по похудению, которым точно не стоит доверять в погоне за подтянутой фигурой.

То, что частое питание небольшими порциями способствует метаболизму, — это миф, заявила специалист. Дробное питание без чувства голода может привести к набору веса. Еще один миф — это то, что похудение не зависит от количества потребляемой жидкости. Человек часто путает жажду и голод. В связи с этим особенно важно периодически пить чистую воду.

Многие думают, что при употреблении белка жир не откладывается. В действительности это не так, отметила Елена Кален. Белковая пища в избытке также рискует превратиться в жир. Часто мужчины и женщины стараются снизить количество потребляемых быстрых углеводов, считая, что это позволит быстрее избавиться от лишних килограммов. Тем не менее эта составляющая питания важна так же, как и другие. Разделение продуктов на хорошие и плохие — характерный миф для индустрии похудения. Чаще всего из меню исключается любимая еда. Жесткие ограничения ведут к срывам.

Нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова объяснила опасность похудения для анорексиков. В стремлении избавиться от нескольких килограммов нужно не забывать о соотношении роста с весом и других показателей.