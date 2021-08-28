Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 16:01
16:00
Общество
РПЦ назвала греховной поездку Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину
15:55
Общество
Коронавирус стал причиной закрытия Свято-Иверского женского монастыря в Ростове
15:55
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на внутренней стороне ЦКАД
15:54
Общество
Трасса в Китай под Самарой пройдет по территории древних селищ бронзового века
15:52
Происшествия
Задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика
15:51
Спорт
Спортсмены из ЯНАО выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука
15:50
Экономика
Риски ускорения инфляции оценила экономист Степанова
15:48
Политика
Тридцать лет независимости Украины — тридцать лет пути в пропасть. Колонка Голоса Мордора
15:47
Армия
Минобороны РФ заключило крупный контракт на постройку военных объектов в Севастополе
15:46
Армия
Герасимов принял участие в награждении компаний ОПК по итогам форума «Армия-2021»
Все новости

Диетолог Кален перечислила пять распространенных мифов о похудении
Общество
Диетолог Кален перечислила пять распространенных мифов о похудении
pixabay.com  /  oleg_mit

Москва, 28 августа. Эксперт по питанию Елена Кален перечислила пять советов по похудению, которым точно не стоит доверять в погоне за подтянутой фигурой.

То, что частое питание небольшими порциями способствует метаболизму, — это миф, заявила специалист. Дробное питание без чувства голода может привести к набору веса. Еще один миф — это то, что похудение не зависит от количества потребляемой жидкости. Человек часто путает жажду и голод. В связи с этим особенно важно периодически пить чистую воду.

Многие думают, что при употреблении белка жир не откладывается. В действительности это не так, отметила Елена Кален. Белковая пища в избытке также рискует превратиться в жир. Часто мужчины и женщины стараются снизить количество потребляемых быстрых углеводов, считая, что это позволит быстрее избавиться от лишних килограммов. Тем не менее эта составляющая питания важна так же, как и другие. Разделение продуктов на хорошие и плохие — характерный миф для индустрии похудения. Чаще всего из меню исключается любимая еда. Жесткие ограничения ведут к срывам.

Нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова объяснила опасность похудения для анорексиков. В стремлении избавиться от нескольких килограммов нужно не забывать о соотношении роста с весом и других показателей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог Кален перечислила пять распространенных мифов о похудении
здоровье похудение мифы кален
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru