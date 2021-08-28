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Внук Андрея Миронова вошел в труппу «Ленкома»

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:09
Общество
Внук Андрея Миронова вошел в труппу «Ленкома»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 августа. Актер Андрей Удалов — сын актрисы Марии Мироновой и бизнесмена Игоря Удалова — вошел в труппу «Ленкома» Марка Захарова. Эту новость рассказал директор театра Марк Варшавер.

Традиционный сбор труппы перед открытием театрального сезона прошел в «Ленкоме». Варшавер поделился с артистами планами на следующий сезон и представил молодых артистов, которые будут работать театре. Среди новичков был внук легендарного артиста Андрея Миронова.

Андрей Удалов — приглашенный артист Театра имени Вахтангова. С «Ленкомом» его связывает многое: мать артиста работает в этом театре с 1996 года. Также тесные контакты с ним были у Андрея Миронова — дедушки Удалова, пишет «Московский комсомолец».

Московский театр «Ленком» открыл юбилейный сезон возрожденным спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва». В этом сезоне руководство театра готовит три премьеры.

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