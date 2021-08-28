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Минобороны РФ примет решение о новом облике ВДВ до конца 2021 года

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:20
Армия
Минобороны РФ примет решение о новом облике ВДВ до конца 2021 года
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Казань, 28 августа. Минобороны РФ примет решение по поводу нового облика воздушно-десантных войск. Глава ведомства Сергей Шойгу отметил, что после преобразования ВДВ потребуется больше вертолетов.

Планами по поводу будущего преобразования ВДВ глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поделился с журналистами после посещения Казанского вертолетного завода и встреч с представителями региональных министерств обороны.

«Завод поставит Минобороны вертолеты Ми-8, Ми-38 и «Ансат». Он сообщил, что военное ведомство работает над новым обликом Воздушно-десантных войск», — указали в пресс-релизе ведомства, опубликованном в субботе.

Принять окончательное решение по поводу нового облика десантных войск Шойгу обещал до конца этого года и отметил, что после реформы ВДВ потребуется больше вертолетов, включая Ми-8МТВ казанского производства.

В феврале 2019 командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков сообщил, что в ВДВ России появится первая бригада нового типа, в которой усилят боевой потенциал и мобильность.

Ранее СМИ стало известно, что бойцы ВДВ первыми провели уникальную высадку на парашютах полностью оборудованного военного госпиталя. Эксперимент поставили как тактико-специальное учение сразу в Ивановской и Костромской областях.

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минобороны шойгу вдв
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