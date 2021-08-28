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Карпин пригласил Чистякова в сборную России по футболу

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:09
Спорт
Карпин пригласил Чистякова в сборную России по футболу
twitter.com  /  @TeamRussia

Москва, 28 августа. Игрок «Зенита» Дмитрий Чистяков получил вызов в сборную России по футболу, которая начала подготовку к матчам квалификации ЧМ-2022.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Telegram-канале сообщила, что защитник петербургского «Зенита» Роман Чистяков вызван в национальную сборную. Он заменит получившего травму Станислава Макгеева из «Локомотива». Защитник уже покинул расположение сборной России.

Команда Валерия Карпина в сентябре проведет три матча отборочного турнира ЧМ-2022. Соперниками сборной России станут Хорватия, Мальта и Кипр. После трех туров национальная команда, в активе которой шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первой строчке располагается сборная Хорватии. Планетарное первенство 2022 года впервые в истории пройдет в Катаре.

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Все новости / Спорт / Карпин пригласил Чистякова в сборную России по футболу
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