Бразилия переживает самый серьезный энергетический кризис за всю свою историю

Бразилиа, 28 августа. Бразилия, одна из богатейших внутренними водами стран мира, переживает худший водный и энергетический кризис за последние 100 лет. Об этом сообщил президент Жаир Болсонару.

Глава государства, уровень одобрения которого и так находится на рекордно низкой отметке из-за неэффективного управления страной в период пандемии, признал 27 августа, что Бразилия столкнулась с «крупнейшим кризисом в истории».

Brasil vive maior crise hídrica dos últimos 91 anos, diz ministériohttps://t.co/Cbo5BJNRDp — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) August 25, 2021

В ходе своего традиционного прямого эфира на Facebook ультраправый президент призвал население экономить электроэнергию и отключать свет в домах. По его словам, перед страной стоит серьезная проблема, так как многие гидроэлектростанции могут прекратить работу.

«Мы на грани. Некоторые станции отключатся, если данная критическая ситуация продолжится», — предупредил он.

По причине засухи уровень воды в водохранилищах ГЭС южных и центрально-восточных регионов, отвечающих за 70% потенциала страны, приблизился к критической отметке.

Vivemos uma crise na energia elétrica como não acontecia há décadas no Brasil. No Amazonas, com o agravante que o verão vai se intensificar neste período. O consumidor não pode ser penalizado duplamente: com o reajuste e um eventual racionamento. pic.twitter.com/mtwC1z0iXN — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) August 27, 2021

По прогнозам Национального агентства системы электроснабжения (ONS), с начала октября потенциал производства электроэнергии в стране будет недостаточным для удовлетворения спроса. Во избежание блэкаутов необходимо увеличить уровень снабжения на 7,5%.

Агентство порекомендовало прибегнуть к использованию тепловых электростанций и импорту энергии из соседних стран.

Уровень одобрения Болсонару

По мнению экспертов, энергетический кризис может еще больше подорвать популярность Болсонару накануне выборов 2022 года. По результатам последних опросов общественного мнения, фаворитом является бывший президент от Партии Трудящихся (РТ) Луис Инасиу Лула да Силва.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Экспоненциальный рост стоимости электроэнергии уже имеет прямые эффекты на рейтинг одобрения правительства, уже не говоря об инфляции вследствие кризиса, который привел к резкому росту цен во всех секторах экономики», — отметил политический аналитик Жерсон Камаротти.

Os novos dados que apontam crise climática ainda mais 'preocupante' para o Brasil https://t.co/6bEI19xepC pic.twitter.com/yEDTnx9BiU — BBC News Brasil (@bbcbrasil) August 28, 2021

Последствия для населения

Бразильские семьи столкнулись с серьезным ростом цен на свет. Стоимость счета за электроэнергию увеличилась на 16,07%. Кроме того, с начала года вырос на 5,81% индекс потребительских цен, отражающий уровень инфляции.

Global Look Press\www.imago-images.de / © Antonio Molina

По информации экономиста Андре Браза, электричество влияет примерно на 4,5% семейного бюджета. Для бедных семей последствия больше — от 6,5 до 7%. Правительство отказалось от возможности ввести нормирование потребления электроэнергии. До сегодняшнего дня власти активизировали использование ТЭС, которые обходятся дороже и больше загрязняют атмосферу.

País terá de usar os estoques hídricos armazenados nas usinas e flexibilizar regra de operação do rio São Francisco para tentar evitar apagão e racionamento de energia neste ano https://t.co/qq2yhIM65R #G1 #crisehídrica — G1 (@g1) August 25, 2021

На этой неделе президент объявил, что потребители, экономно расходующие электричество, получат скидки на оплату счетов. Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики планирует отправить энергию, произведенную на северо-востоке страны, в остальные регионы, чтобы компенсировать ее нехватку на юге.

Еще в мае власти Бразилии предупредили о продолжительной засухе, а также о риске масштабного отключения электроэнергии, пожаров в лесах Амазонии и большом ущербе сельскому хозяйству.