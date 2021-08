Бразилия переживает самый серьезный энергетический кризис за всю свою историю

Бразилиа, 28 августа. Бразилия, одна из богатейших внутренними водами стран мира, переживает худший водный и энергетический кризис за последние 100 лет. Об этом сообщил президент Жаир Болсонару.

Глава государства, уровень одобрения которого и так находится на рекордно низкой отметке из-за неэффективного управления страной в период пандемии, признал 27 августа, что Бразилия столкнулась с «крупнейшим кризисом в истории».

В ходе своего традиционного прямого эфира на Facebook ультраправый президент призвал население экономить электроэнергию и отключать свет в домах. По его словам, перед страной стоит серьезная проблема, так как многие гидроэлектростанции могут прекратить работу.

По причине засухи уровень воды в водохранилищах ГЭС южных и центрально-восточных регионов, отвечающих за 70% потенциала страны, приблизился к критической отметке.

Vivemos uma crise na energia elétrica como não acontecia há décadas no Brasil. No Amazonas, com o agravante que o verão vai se intensificar neste período. O consumidor não pode ser penalizado duplamente: com o reajuste e um eventual racionamento. pic.twitter.com/mtwC1z0iXN