Шойгу рассказал о перепрофилировании самолетов-разведчиков Ту-214

Казань, 28 августа. Самолеты Ту-214ОН, предназначенные для полетов в рамках Договора по открытому небу (ДОН), пройдут модернизацию в Казани, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Перепрофилированием разведывательных самолетов займутся специалисты Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, отметил глава российского военного ведомства. Шойгу заявил об этом в столице Татарстана в ходе встречи с представителями прессы.

«Два самолета «открытого неба», они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань», — подчеркнул министр.

Ранее Шойгу заявил, что афганские события последних месяцев подтвердили правильность стратегии развития ОДКБ и сообщил о продолжении перевооружения российских союзников по этой организации.