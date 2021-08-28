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В Пентагоне одобрили закупку пробной партии «уничтожителей С-400» для ВМС США

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:58
Армия
В Пентагоне одобрили закупку пробной партии «уничтожителей С-400» для ВМС США
Пресс-служба Балтийского флота

Вашингтон, 28 августа. Заказ на производство двух тестовых партий противорадиолокационных ракет AARGM-RE будет размещен в ближайшее время, сообщили представители командования ВМС США.

Ракеты AARGM-RE (Advanced Anti-Radiation Guided Missile – Extended Range) являются модификацией давно стоящих на вооружении американской армии комплексов AGM-88E. Согласно утверждению представителей Пентагона и компании-разработчика данных ракет, они способны «уничтожать» российские системы ПВО С-400 «Триумф» за счет большой дальности запуска и значительной мощности боевого заряда.

Одним из последних испытаний AARGM-RE стал запуск ракеты с борта палубного истребителя F/A-18, который должен стать основным носителем данного вооружения. Достижение первоначальной оперативной готовности новых противорадиолокационных ракет ВМС США к боевому применению ожидается не ранее 2023 года.

Ранее сообщалось о планах укрепления ПВО Белоруссии комплексами С-400. О разработке в России уникального гидрографического беспилотного аппарата с рекордной автономностью плавания сообщал телеканал «360».

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