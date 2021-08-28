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Зои Кравиц развелась с мужем после полутора лет брака

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:53
Шоу-бизнес
Зои Кравиц развелась с мужем после полутора лет брака
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Вашингтон, 28 августа. Американская актриса Зои Кравец развелась с супругом Карлом Глусманом. Официальный разрыв пары случился на фоне слухов о романе кинодивы с актером Ченнингом Татумом.

Как пишет Us Weekly, нью-йоркский суд развел артистов 23 августа. По некоторым данным, знаменитости разорвали отношения в конце прошлого года. Инициатором развода стала Кравиц — она подала документы 23 декабря.

Кравиц и Глусман тайно обвенчались в мае 2019 года, а в следующем месяце они сыграли свадьбу в Париже. Пара пробыла в отношениях полтора года.

В последние недели активно распространяются слухи о романтических отношениях Зои Кравиц со звездой фильмов «Шаг вперед». Папарацци уже застукали знаменитей за романтической прогулкой. Татум и Кравиц познакомились на съемочной площадке: актер исполнил одну из главных ролей, а дочь Ленни Кравица дебютировала как режиссер.

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развод Кравиц Глусман
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