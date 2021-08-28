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Спевшая на японском фехтовальщица Васильева сорвала овации волонтеров Паралимпиады
Спорт
Спевшая на японском фехтовальщица Васильева сорвала овации волонтеров Паралимпиады
paralymp.ru  /  ПАРАЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Токио, 28 августа. Российская фехтовальщица Людмила Васильева заслужила аплодисменты волонтеров и представителей СМИ на Паралимпиаде в Токио. Она спела на японском в микст-зоне.

По словам спортсменки, она поет с детства и всегда разучивает композиции на языке страны, в которой ей предстоит выступать. Когда журналисты спросили у Васильевой, действительно ли ее называют поющей фехтовальщицей, они исполнила на японском песню «Каникулы любви».

Этот шлягер был популярен в 1960-е годы, а в СССР его знали под названием «У моря, у синего моря». Своим исполнением россиянка сорвала овации волонтеров и представителей прессы.

«Когда несколько лет назад мы выступали на турнире в Киото, где я выиграла, я исполнила эту песню для японцев», — цитирует Васильеву ТАСС.

Российская фехтовальщица выиграла бронзу на Паралимпиаде в Токио. Это первая медаль Игр, завоеванная Васильевой за всю карьеру, поэтому спортсменка не смогла сдержать слез, получив награду.

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паралимпиада васильева фехтование
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