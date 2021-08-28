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Стремительный переход к «зеленой» энергетике может навредить глобальной экономике
Экономика
Стремительный переход к «зеленой» энергетике может навредить глобальной экономике
pixabay.com

Москва, 28 августа. Форсированная экологизация экономики может привести к непредсказуемым последствиям для мирового сообщества.

Представители Запада в лице Евросоюза и Соединенных Штатов последнее время часто ведут разговоры о повышении роли «зеленой» экономики. Некоторые государства стараются как можно быстрее перевести Землю на экологичные рельсы.

Тем не менее, у такого подхода есть существенные риски, и желание переформатировать мировую экономическую систему под экологические нужды может привести к фатальным последствиям. Об этом пишет «Российская газета».

Всемирный банк подсчитал, что в настоящее время крайне нищими считаются порядка 700 млн человек. Агентство OilPrice выяснило, что для полноценного ухода всех государств от традиционных энергоносителей, планете потребуется потратить 40 трлн долларов до 2050 года, что равняется 50% мирового ВВП.

Соответственно, Евросоюзу, чтобы экологизироваться, потребуется заниматься исключительно производством в течение трех лет без права есть, пить, а также потреблять. Международное энергетическое агентство убеждено, что частные инвестиции для реализации плана составят как минимум 70%.

Эксперты объясняют — деньги не появляются просто так, а значит необходимые суммы будут извлекаться из других экономических секторов. Вместе с этим, за «озеленением» есть и другие последствия, вроде наращивания добычи различных металлов, которое приведет к иссушению земель, а также изменит социально-экономическую структуру многих регионов.

Председатель организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов недавно рассказал, какое отношение имеют климатические изменения к природным катаклизмам последнего времени.

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экология энергетика зеленая экономика
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