Шойгу: события в Афганистане показали правильность стратегии развития ОДКБ

Москва, 28 августа. Россия продолжит усилия по укреплению оборонительного потенциала своих союзников по Организации договора коллективной безопасности, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

События в Афганистане подтвердили правильность стратегии развития ОДКБ, подчеркнул генерал армии Шойгу в ходе встречи с представителями СМИ в Казани. Руководитель российского военного ведомства отметил, что распространение террористической угрозы и наркотрафика из Афганистана в странах Центральной Азии нанесет ущерб интересам национальной безопасности РФ.

Ранее министр обороны Российской Федерации дал высокую оценку возобновлению производства стратегических ракетоносцев Ту-160 на Казанском авиационном заводе.