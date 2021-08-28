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Шойгу: события в Афганистане показали правильность стратегии развития ОДКБ

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:50
Армия
Шойгу: события в Афганистане показали правильность стратегии развития ОДКБ
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 28 августа. Россия продолжит усилия по укреплению оборонительного потенциала своих союзников по Организации договора коллективной безопасности, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

События в Афганистане подтвердили правильность стратегии развития ОДКБ, подчеркнул генерал армии Шойгу в ходе встречи с представителями СМИ в Казани. Руководитель российского военного ведомства отметил, что распространение террористической угрозы и наркотрафика из Афганистана в странах Центральной Азии нанесет ущерб интересам национальной безопасности РФ.

Ранее министр обороны Российской Федерации дал высокую оценку возобновлению производства стратегических ракетоносцев Ту-160 на Казанском авиационном заводе.

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