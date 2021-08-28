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Давид Манукян не вставляет зуб из-за боязни распухшего лица
Шоу-бизнес
Давид Манукян не вставляет зуб из-за боязни распухшего лица
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 28 августа. Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, объяснил поклонникам, почему долгое время не может вставить зуб.

Фанаты неоднократно обращали внимание, что у Манукяна отсутствует один из дальних зубов на верхней челюсти. Этот факт вызывал недоумение некоторых поклонников, поскольку у Давы как у знаменитости должно хватать денег на поход к стоматологу.

Подписчики рэпера поинтересовались у него причиной отсутствия зуба в Instagram Stories. В ответ блогер записал небольшое видео, на котором пояснил, почему у него во рту дыра на верхней челюсти.

«Пришло время рассказать тайну. У меня вот здесь вот был свищ, он разъел кость, то есть, не на что было крепить штифт, чтобы поставить зуб», — поделился Манукян.

Сейчас Дава уже может устанавливать имплант, но не делает этого из-за боязни распухшего лица. По словам рэпера, после протезирования ему придется неделю или две ходить с изменившейся внешностью. Блогер предложил поклонникам решить вопрос установки зуба за него и прикрепил к Stories голосование.

Многим Давид Манукян известен как бывший возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Звездная пара распалась в начале года. После расставания с исполнительницей Дава рассказывал, как решился сделать ей предложение.

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манукян рэпер дава
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