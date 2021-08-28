Рособрнадзор предупредил о небольших изменениях в ЕГЭ

Москва, 28 августа. Российских выпускников школ ожидают небольшие изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, предупредили в Рособрнадзоре.

Ведомство намерено сократить время для сдачи экзаменов по обществознанию и истории, а также ужесточить требования к сочинениям по литературе. ЕГЭ по информатике не изменится.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков не поддержал идею отменить ЕГЭ для выпускников школ, намеревающихся поступать в гуманитарные вузы. По мнению министра, необходимо сохранить одинаковые условия поступления для «гуманитариев и технарей».