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Рособрнадзор предупредил о небольших изменениях в ЕГЭ

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:57
Общество
Рособрнадзор предупредил о небольших изменениях в ЕГЭ
pixabay.com

Москва, 28 августа. Российских выпускников школ ожидают небольшие изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, предупредили в Рособрнадзоре.

Ведомство намерено сократить время для сдачи экзаменов по обществознанию и истории, а также ужесточить требования к сочинениям по литературе. ЕГЭ по информатике не изменится.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков не поддержал идею отменить ЕГЭ для выпускников школ, намеревающихся поступать в гуманитарные вузы. По мнению министра, необходимо сохранить одинаковые условия поступления для «гуманитариев и технарей».

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