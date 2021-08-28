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Новые права и обязанности: предприятия ОАЭ передают управление женщинам

  /   Обновлено: 28 августа 2021 16:05
Весь мир
Новые права и обязанности: предприятия ОАЭ передают управление женщинам
Федеральное агентство новостей  / 

Emirates Global Aluminium (EGA), крупнейшая промышленная компания ОАЭ за пределами нефтегазового сектора, приняла решение увеличить число женщин на руководящих должностях.

Этим шагом предприятие достигло сразу две стратегические цели: смогло улучшить ситуацию с гендерным разнообразием на производстве, а также получить доступ к более широкому пулу талантливых сотрудников.

Как рынок женского труда развивается в Эмиратах и какие направления работы наиболее популярны у местных жительниц — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Инициатива Emirates Global Aluminium

EGA является государственной компанией. Она в равных долях принадлежит Инвестиционной корпорации Дубая и холдингу Mubadala Investment Company (входит в фонд национального благосостояния). В соответствии с новым планом, уже к 2025 году доля женщин на руководящих должностях предприятий компании должна достичь 25%. Сейчас этот показатель составляет примерно 18%.

«Мы понимаем, что постановка цели — это только начало. Для ее достижения мы будем и дальше развивать наше инклюзивное руководство и культуру, а также сосредоточимся на продвижении наших высокоэффективных сотрудниц», — сказал исполнительный директор EGA Абдулнассер бин Калбан.

Он отметил, что улучшение трудового многообразия повышает эффективность бизнеса.

«Хотя мы добились значительного прогресса в EGA, мы признаем, что нам нужно делать больше», — заметил глава компании.

По его словам, при найме новых сотрудников на предприятиях Emirates Global Aluminium стараются отслеживать гендерный баланс, борются за персонал и проводят планирование преемственности.

Развитие человеческого капитала

В последние годы арабские страны Персидского залива стараются идти на реформы, улучшающие положение женщин. Такая политика, предусматривающая обеспечение права на обучение и работу для представительниц слабого пола, уже позволяет определить новые тенденции.

Так, теперь ОАЭ входят в число стран мира, в которых дипломы о высшем образовании в области науки, технологий, математики и инженерии, получает больше женщин, чем мужчин.

Эта статистика оказала свое влияние и на решения руководства Emirates Global Aluminium.

«Для нашего будущего успеха важно, чтобы EGA набирала и удерживала наиболее способных сотрудников и сосредоточилась на внедрении целей гендерного разнообразия в наше долгосрочное видение человеческого капитала», — рассказал Иман аль-Касим, исполнительный вице-президент EGA по персоналу.

Сейчас эмиратская компания работает над внедрением программы наставничества для женщин, в рамках которой обучением сотрудниц займутся руководители высшего звена Emirates Global Aluminium. Она будет направлена на личностное развитие сотрудниц и их карьерный рост.

В 2020 году также была запущена «Женская сеть EGA» — специализированный форум для работающих в компании дам, где они могут поделиться своими достижениями и проблемами.

Также предприятие является партнером Aurora50 — инициативы властей ОАЭ, направленной на создание кадрового резерва женщин, обладающих знаниями, умениями и опытом, необходимыми для работы в советах директоров. С начала 2021 года уже шесть таких постов в дочерних компаниях EGA были переданы эмираткам.

«Цель в 25% — это большой шаг в правильном направлении, и я уверена, что мы сможем и дальше развивать эту тенденцию благодаря инициативам, которые EGA реализует для поддержки и развития женщин», — сказала Кэтрин Хам, занимающая должности главного юридического консультанта, руководителя отдела по соблюдению нормативных требований, председателя «Женской сети» и секретаря компании.

Женский год

Заявления представителей EGA были сделаны в преддверии женского дня, отмечаемого в Эмиратах 28 августа. Этот государственный праздник в ОАЭ является относительно «молодым», он был утвержден властями в 2015 году, так что сейчас пройдет только шестой раз.

При этом важным обстоятельством является то, что в 2021 году в ОАЭ празднуют 50-летие государства. На фоне этого Фатима бинт Мубарак, председательница Всеобщего союза женщин и Фонда развития семьи, выступила с новым объявлением. Она сообщила, что официально тема года для Эмиратов: «Женщины: амбиции и вдохновение на следующие 50 лет».

Соответствующие распоряжения были сделаны на фоне ряда других шагов властей в сторону гендерного равенства и трудового разнообразия.

Так, в марте Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам заявило, что зарегистрированные в ОАЭ компании теперь должны иметь в своем совете директоров по меньшей мере одну даму. Также Центральный банк Эмиратов подписал соглашение с компанией Aurora50, соучредителем которой является Шамма бинт Султан бин Халифа, направленное на увеличение числа женщин в руководстве государственных и частных компаний ОАЭ.

Обе организации заявили, что они будут способствовать обмену информацией и созданию мощного канала для привлечения талантливых специалисток.

Путь к равноправию

Примечательно, что до 1960 года женщины в ОАЭ фактически не имели возможности заниматься чем бы то ни было за пределами дома и семьи. Ситуация изменилась после обнаружения на территории государства больших запасов нефти.

Уже после этого в стране стали открываться первые школы для девочек. И если в конце 80-х годов прошлого века доля женщин на рынке труда была весьма незначительной (около 6%) и ограничивалась преимущественно отраслями образования и здравоохранения, то сейчас ситуация меняется.

Эмираты лидировали в регионе в вопросах предоставления женщинам права на работу по сложным специальностям, в государственном аппарате, правоохранительных органах, армии.

Для сравнения, если соседняя Саудовская Аравия открыла вооруженные силы для женщин совсем недавно, то гражданки ОАЭ еще в 1991 году принимали участие в боях Второй войны в Персидском заливе. В 2014 году широкий общественный резонанс вызвали фото Мариам Фатимы аль-Мансури, первой в истории ОАЭ летчицы.

Тем не менее говорить об абсолютном равноправии пока рано. Либеральные реформы властей только начинаются и потребуется время для реализации поставленных целей, являющихся лишь промежуточными.

Проблема дискриминации по половому признаку и нарушения прав женщин в Объединенных Арабских Эмиратах все еще сохраняется. Так, уроженкам этой страны запрещено выходить замуж за представителей других религий, а рождение внебрачного ребенка может быть чревато арестом, тюремным заключением и даже депортацией.

В то же время сексуальное насилие в ближневосточном государстве — не редкость, а законодательство не имеет механизмов борьбы с ним.

Ситуация такова, что в случае изнасилования суд ОАЭ скорее привлечет жертву к статье за «внебрачную связь», чем накажет реального преступника. Из-за такой правовой ситуации лишь половина пострадавших решается обратиться в правоохранительные органы после пережитой травмы.

Таким образом, сейчас Абу-Даби демонстрирует готовность обеспечить женщин определенными правами, поскольку их знания и квалификация могут помочь в развитии бизнеса и государственной экономики. В то же время акцента на улучшении ситуации в других аспектах их жизни в эмиратском обществе не делается. Традиции, обычаи и религиозная основа мусульманского государства имеют большое значение в жизни граждан.

Права женщин в ОАЭ: как Абу-Даби ведет рынок труда к гендерному разнообразию
pixabay.com  / Olgaozik

Так что даже при условии права на образование, оно реализуется отдельно, по отличающимся программам. А в некоторых направлениях труда, вроде военного дела, существует карьерный потолок, пройти который женщина не сможет. В то же время размер заработной платы у женщин и мужчин, даже при условии одинакового уровня образования и должности, отличается что является общей проблемой для стран региона.

Впрочем, четкая ролевая гендерная модель налагает не только ограничения, но и преимущества, также регламентируемые устоями государства. Как бы то ни было, правовое положение женщин ОАЭ на данный момент гораздо лучше, чем в других странах Персидского залива. В соответствии со своей программой развития государства Vision 2030 Саудовская Аравия стремится догнать регионального союзника, однако Абу-Даби начал расширение возможностей женщин раньше и пока обходит Эр-Рияда по ряду показателей.

Что ждет женщин и детей Саудовской Аравии после новой реформы
Федеральное агентство новостей  / 

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оаэ права женщин
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