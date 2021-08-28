Новые права и обязанности: предприятия ОАЭ передают управление женщинам

Emirates Global Aluminium (EGA), крупнейшая промышленная компания ОАЭ за пределами нефтегазового сектора, приняла решение увеличить число женщин на руководящих должностях.

Этим шагом предприятие достигло сразу две стратегические цели: смогло улучшить ситуацию с гендерным разнообразием на производстве, а также получить доступ к более широкому пулу талантливых сотрудников.

Как рынок женского труда развивается в Эмиратах и какие направления работы наиболее популярны у местных жительниц — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Инициатива Emirates Global Aluminium

EGA является государственной компанией. Она в равных долях принадлежит Инвестиционной корпорации Дубая и холдингу Mubadala Investment Company (входит в фонд национального благосостояния). В соответствии с новым планом, уже к 2025 году доля женщин на руководящих должностях предприятий компании должна достичь 25%. Сейчас этот показатель составляет примерно 18%.

«Мы понимаем, что постановка цели — это только начало. Для ее достижения мы будем и дальше развивать наше инклюзивное руководство и культуру, а также сосредоточимся на продвижении наших высокоэффективных сотрудниц», — сказал исполнительный директор EGA Абдулнассер бин Калбан.

Он отметил, что улучшение трудового многообразия повышает эффективность бизнеса.

«Хотя мы добились значительного прогресса в EGA, мы признаем, что нам нужно делать больше», — заметил глава компании.

По его словам, при найме новых сотрудников на предприятиях Emirates Global Aluminium стараются отслеживать гендерный баланс, борются за персонал и проводят планирование преемственности.

#EmiratiWomensDay: Emirates Global Aluminium (EGA) to add more women in supervisory positions.



Women currently hold 18% of supervisory positions at EGA in the #UAE. Read more: https://t.co/UN8HFEN7B9 pic.twitter.com/Zb5hZ0jCdR — Khaleej Times (@khaleejtimes) August 28, 2021

Развитие человеческого капитала

В последние годы арабские страны Персидского залива стараются идти на реформы, улучшающие положение женщин. Такая политика, предусматривающая обеспечение права на обучение и работу для представительниц слабого пола, уже позволяет определить новые тенденции.

Так, теперь ОАЭ входят в число стран мира, в которых дипломы о высшем образовании в области науки, технологий, математики и инженерии, получает больше женщин, чем мужчин.

Эта статистика оказала свое влияние и на решения руководства Emirates Global Aluminium.

«Для нашего будущего успеха важно, чтобы EGA набирала и удерживала наиболее способных сотрудников и сосредоточилась на внедрении целей гендерного разнообразия в наше долгосрочное видение человеческого капитала», — рассказал Иман аль-Касим, исполнительный вице-президент EGA по персоналу.

Сейчас эмиратская компания работает над внедрением программы наставничества для женщин, в рамках которой обучением сотрудниц займутся руководители высшего звена Emirates Global Aluminium. Она будет направлена на личностное развитие сотрудниц и их карьерный рост.

Nouf Mubarak, Senior Engineer at EGA, describes her pride in being an Emirati woman in industry, and encourages others to follow their passion and pursue their dreams, no matter the obstacles they may face. #EmiratiWomensDay pic.twitter.com/qHmob3RhHE — Emirates Global Aluminium (@egaofficial) August 28, 2021

В 2020 году также была запущена «Женская сеть EGA» — специализированный форум для работающих в компании дам, где они могут поделиться своими достижениями и проблемами.

Также предприятие является партнером Aurora50 — инициативы властей ОАЭ, направленной на создание кадрового резерва женщин, обладающих знаниями, умениями и опытом, необходимыми для работы в советах директоров. С начала 2021 года уже шесть таких постов в дочерних компаниях EGA были переданы эмираткам.

«Цель в 25% — это большой шаг в правильном направлении, и я уверена, что мы сможем и дальше развивать эту тенденцию благодаря инициативам, которые EGA реализует для поддержки и развития женщин», — сказала Кэтрин Хам, занимающая должности главного юридического консультанта, руководителя отдела по соблюдению нормативных требований, председателя «Женской сети» и секретаря компании.

Женский год

Заявления представителей EGA были сделаны в преддверии женского дня, отмечаемого в Эмиратах 28 августа. Этот государственный праздник в ОАЭ является относительно «молодым», он был утвержден властями в 2015 году, так что сейчас пройдет только шестой раз.

При этом важным обстоятельством является то, что в 2021 году в ОАЭ празднуют 50-летие государства. На фоне этого Фатима бинт Мубарак, председательница Всеобщего союза женщин и Фонда развития семьи, выступила с новым объявлением. Она сообщила, что официально тема года для Эмиратов: «Женщины: амбиции и вдохновение на следующие 50 лет».

Sorbonne University Abu Dhabi wishes you a happy Emirati women’s day, under the theme "Women: Ambitions & Inspiration for the Next 50 Years"#EmiratiWomensDay #UAE #AbuDhabi #SorbonneAD#HappyEmiratiWomensDay pic.twitter.com/uU8CjcD67U — Sorbonne University Abu Dhabi (@SorbonneAD) August 28, 2021

Соответствующие распоряжения были сделаны на фоне ряда других шагов властей в сторону гендерного равенства и трудового разнообразия.

Так, в марте Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам заявило, что зарегистрированные в ОАЭ компании теперь должны иметь в своем совете директоров по меньшей мере одну даму. Также Центральный банк Эмиратов подписал соглашение с компанией Aurora50, соучредителем которой является Шамма бинт Султан бин Халифа, направленное на увеличение числа женщин в руководстве государственных и частных компаний ОАЭ.

Обе организации заявили, что они будут способствовать обмену информацией и созданию мощного канала для привлечения талантливых специалисток.

Путь к равноправию

Примечательно, что до 1960 года женщины в ОАЭ фактически не имели возможности заниматься чем бы то ни было за пределами дома и семьи. Ситуация изменилась после обнаружения на территории государства больших запасов нефти.

Уже после этого в стране стали открываться первые школы для девочек. И если в конце 80-х годов прошлого века доля женщин на рынке труда была весьма незначительной (около 6%) и ограничивалась преимущественно отраслями образования и здравоохранения, то сейчас ситуация меняется.

In the #Emirati_Womens_Day⁩, we We express our pride as the UAE is at the forefront of the countries advocating women's rights at the global level through a series of initiatives and programmes aimed at supporting and empowering women ????????????#UAE pic.twitter.com/OUk1lLkzjB — Shouk Alsulami (@AlsulamiShouk) August 28, 2021

Эмираты лидировали в регионе в вопросах предоставления женщинам права на работу по сложным специальностям, в государственном аппарате, правоохранительных органах, армии.

Для сравнения, если соседняя Саудовская Аравия открыла вооруженные силы для женщин совсем недавно, то гражданки ОАЭ еще в 1991 году принимали участие в боях Второй войны в Персидском заливе. В 2014 году широкий общественный резонанс вызвали фото Мариам Фатимы аль-Мансури, первой в истории ОАЭ летчицы.

Major Mariam Al Mansouri, first female UAE's pilot who took part in the strikes against #ISIS pic.twitter.com/AnqVrshaZ7 — Jean Pierre Duthion (@halona) September 24, 2014

Тем не менее говорить об абсолютном равноправии пока рано. Либеральные реформы властей только начинаются и потребуется время для реализации поставленных целей, являющихся лишь промежуточными.

Проблема дискриминации по половому признаку и нарушения прав женщин в Объединенных Арабских Эмиратах все еще сохраняется. Так, уроженкам этой страны запрещено выходить замуж за представителей других религий, а рождение внебрачного ребенка может быть чревато арестом, тюремным заключением и даже депортацией.

В то же время сексуальное насилие в ближневосточном государстве — не редкость, а законодательство не имеет механизмов борьбы с ним.

#JusticeforHishalini

Reporting a rape in the Arab states automatically puts a woman in danger of being charged with illicit sex#SriLanka



Victims of Rape and Law: How the Laws of the Arab World Protect Rapists, Not Victims https://t.co/Ja43EFUev6 — Sandy Vadi (@Sandyvadi) July 25, 2021

Ситуация такова, что в случае изнасилования суд ОАЭ скорее привлечет жертву к статье за «внебрачную связь», чем накажет реального преступника. Из-за такой правовой ситуации лишь половина пострадавших решается обратиться в правоохранительные органы после пережитой травмы.

Таким образом, сейчас Абу-Даби демонстрирует готовность обеспечить женщин определенными правами, поскольку их знания и квалификация могут помочь в развитии бизнеса и государственной экономики. В то же время акцента на улучшении ситуации в других аспектах их жизни в эмиратском обществе не делается. Традиции, обычаи и религиозная основа мусульманского государства имеют большое значение в жизни граждан.

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Так что даже при условии права на образование, оно реализуется отдельно, по отличающимся программам. А в некоторых направлениях труда, вроде военного дела, существует карьерный потолок, пройти который женщина не сможет. В то же время размер заработной платы у женщин и мужчин, даже при условии одинакового уровня образования и должности, отличается что является общей проблемой для стран региона.

Впрочем, четкая ролевая гендерная модель налагает не только ограничения, но и преимущества, также регламентируемые устоями государства. Как бы то ни было, правовое положение женщин ОАЭ на данный момент гораздо лучше, чем в других странах Персидского залива. В соответствии со своей программой развития государства Vision 2030 Саудовская Аравия стремится догнать регионального союзника, однако Абу-Даби начал расширение возможностей женщин раньше и пока обходит Эр-Рияда по ряду показателей.