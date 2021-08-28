Порошенко рассказал о гарантиях для Украины после вступления в НАТО и Евросоюз

Киев, 28 августа. Украина получит гарантии безопасности и территориальной целостности после вступления в Евросоюз (ЕС) и НАТО, заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Экс-президент Украины считает, что страна не вернется к «колониальному статусу», когда станет членом Альянса и ЕС. Порошенко также отметил, что двумя недругами Киева остаются «Россия и желание украинских политиков быстро решить сложные внутренние проблемы».

Говоря о решении проблем внутри Украины, Петр Порошенко заметил, что эта ситуация напоминает длинную дистанцию.

«Неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных», — сказал бывший украинский лидер.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киев 20 лет будет приводить себя в соответствие с требованиями для вступления в ЕС. При этом он назвал Таллин другом и партнером Киева.