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Порошенко рассказал о гарантиях для Украины после вступления в НАТО и Евросоюз

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:41
Политика
Порошенко рассказал о гарантиях для Украины после вступления в НАТО и Евросоюз
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 28 августа. Украина получит гарантии безопасности и территориальной целостности после вступления в Евросоюз (ЕС) и НАТО, заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Экс-президент Украины считает, что страна не вернется к «колониальному статусу», когда станет членом Альянса и ЕС. Порошенко также отметил, что двумя недругами Киева остаются «Россия и желание украинских политиков быстро решить сложные внутренние проблемы».

Говоря о решении проблем внутри Украины, Петр Порошенко заметил, что эта ситуация напоминает длинную дистанцию.

«Неумение бежать марафон: очень быстро разочаровываемся и начинаем искать виновных», — сказал бывший украинский лидер.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киев 20 лет будет приводить себя в соответствие с требованиями для вступления в ЕС. При этом он назвал Таллин другом и партнером Киева.

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украина евросоюз порошенко нато
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