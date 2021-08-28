Астролог Гинзбург назвала знаки зодиака, которых захлестнет романтика в сентябре

Лето подходит к концу, солнечных дней все меньше, наступает пора доставать с верхних полок куртки и шарфы. Чтобы не мерзнуть осенними вечерами, стоит задуматься о теплой компании. В разговоре с ФАН астролог Элеонора Гинзбург рассказала, какие знаки зодиака встретят любовь в сентябре.

В первой декаде сентября романтика захлестнет Тельцов. По словам эксперта по звездам, в это время представителей знака зодиака могут позвать на свидание, есть вероятность в кого-то влюбиться.

Довольно романтичным начало сентября окажется и для Близнецов.

«В первой половине месяца прекрасно будет развиваться ситуация на любовном фронте, здесь будут различные знакомства, свидания, развлечения. Вторая половина месяца также в этом плане остается довольно активной», — говорит Гинзбург.

vk.com / Элеонора Гинзбург

У Раков возможна любовная история во второй декаде месяца, это время подходит для свиданий. По словам эксперта, в жизни этого знака зодиака наступила пора для брачно-партнерских отношений.

Для Дев сентябрь станет началом довольно длительного романтического периода.

«Они могут встретить, познакомиться, завести какие-то любовные отношения. Все это будет на очень хорошей светлой волне», — отмечает астролог.

Положительно складывается ситуация на любовном фронте у Скорпионов. Даже прекрасно, как отмечает Элеонора Гинзбург. Представители этого знака вдохновлены на романтику.

Безусловно, любовь и романтика — важный аспект в жизни каждого человека. Однако на носу сентябрь, который может принести много хлопот. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, стоит обратить внимание на то, к каким знакам будут благосклонны звезды в финансовом плане. Ранее Элеонора Гинзбург рассказала, кому повезет с деньгами в первом месяце осени.