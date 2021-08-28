Составлен список вредных советов для путешествующих самолетом

Москва, 28 августа. Составлено много правил, как облегчить перелет на самолете. «Рамблер» собрал советы, как не нужно делать, чтобы путешествие не превратилось в кошмар.

В списке вредных советов восемь пунктов, которые могут стоит путешественникам спокойствия, времени и денег. Самой большой ошибкой, которая больно ударит по карману, является отсутствие контроля габаритами багажа и ручной клади. Авиакомпании строго соблюдают нормы провоза багажа, и даже перевес в 100 грамм приведет к лишним тратам. Сумка, которая не поместилась в калибратор, потребуют отправить в багаж, и за нее тоже придется доплатить.

Неудобная одежда и обувь способны сделать перелет самым долгим испытанием на прочность. Не стоит надевать джинсы или туфли на каблуках, в самолете удобнее будет в одежде, которая не стесняет движение.

Дегустация необычных блюд или слабящая еда — это гарантия расстройства желудка и походов в туалет в самое неудобное для этого время.

Опоздание на регистрацию. Многие авиакомпании откажут в регистрации на рейс, если пассажир опоздал всего на минуту. Не стоит приезжать в аэропорт в последний момент.

Шутки про бомбу в зоне досмотра совершенно неуместны, так как сотрудники будут вынуждены проверить «шутника», его личность и багаж. Иногда задержка составит несколько часов.

Алкоголь до или во время полета доставит много неприятностей. На высоте в несколько десятков километров спиртное действует по другому, пьяному пассажиру может стать плохо.

Некорректное обращение к бортпроводникам может поспособствовать тому, что имя буйного или хамоватого пассажира занесут в черные списки авиакомпании.

Опускание спинки кресла без уведомления пассажира сзади неизбежно спровоцирует конфликт — на столике может стоять напиток или ноутбук. Стоит вежливо предупредить, что планируете опустить спинку, советует «Рамблер».

Злоумышленники задержали вылет самолета Москва – Геленджик, сообщив о минировании воздушного судна. Данный факт не подтвердился, но рейс вылетел на два часа позже.