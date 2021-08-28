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Составлен список вредных советов для путешествующих самолетом
Общество
Составлен список вредных советов для путешествующих самолетом
pixabay.com

Москва, 28 августа. Составлено много правил, как облегчить перелет на самолете. «Рамблер» собрал советы, как не нужно делать, чтобы путешествие не превратилось в кошмар.

В списке вредных советов восемь пунктов, которые могут стоит путешественникам спокойствия, времени и денег. Самой большой ошибкой, которая больно ударит по карману, является отсутствие контроля габаритами багажа и ручной клади. Авиакомпании строго соблюдают нормы провоза багажа, и даже перевес в 100 грамм приведет к лишним тратам. Сумка, которая не поместилась в калибратор, потребуют отправить в багаж, и за нее тоже придется доплатить.

Неудобная одежда и обувь способны сделать перелет самым долгим испытанием на прочность. Не стоит надевать джинсы или туфли на каблуках, в самолете удобнее будет в одежде, которая не стесняет движение.

Дегустация необычных блюд или слабящая еда — это гарантия расстройства желудка и походов в туалет в самое неудобное для этого время.

Опоздание на регистрацию. Многие авиакомпании откажут в регистрации на рейс, если пассажир опоздал всего на минуту. Не стоит приезжать в аэропорт в последний момент.

Шутки про бомбу в зоне досмотра совершенно неуместны, так как сотрудники будут вынуждены проверить «шутника», его личность и багаж. Иногда задержка составит несколько часов.

Алкоголь до или во время полета доставит много неприятностей. На высоте в несколько десятков километров спиртное действует по другому, пьяному пассажиру может стать плохо.

Некорректное обращение к бортпроводникам может поспособствовать тому, что имя буйного или хамоватого пассажира занесут в черные списки авиакомпании.

Опускание спинки кресла без уведомления пассажира сзади неизбежно спровоцирует конфликт — на столике может стоять напиток или ноутбук. Стоит вежливо предупредить, что планируете опустить спинку, советует «Рамблер».

Злоумышленники задержали вылет самолета Москва – Геленджик, сообщив о минировании воздушного судна. Данный факт не подтвердился, но рейс вылетел на два часа позже.

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