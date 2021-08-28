Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию

Москва, 28 августа. Оперативный штаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов на обучение в Россию, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Российские институты и университеты уже готовятся к началу учебного года и готовы принять студентов из-за рубежа. Алгоритм для этого действия разработали под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уточнил Фальков.

Учебный год в России начнется в привычном очном формате. Образовательный учреждения смогут проводить занятия при условии соблюдения всех необходимых мер по нераспространению коронавируса.