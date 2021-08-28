Министр науки России не поддержал отмену ЕГЭ для гуманитариев

Москва, 28 августа. Нельзя отменять сдачу ЕГЭ для некоторых категорий абитуриентов, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Идея о том, чтобы разрешить школьникам, которые поступают на гуманитарные специальности, не сдавать ЕГЭ, не является действенной. Нельзя делить абитуриентов на категории, добавил Фальков.

«Я не могу поддержать такое предложение: одним оставлять ЕГЭ, а другим давать возможность общаться с преподавателями», —отметил он.

Информация о якобы недопуске непривитых от коронавируса школьников на занятия не соответствует действительности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Пока что не зарегистрирован ни один препарат для вакцинации от COVID-19 несовершеннолетних. В связи с этим не может быть каких-либо требований относительно недопуска детей в учебные учреждения.