Бабушка убитой в Тюмени школьницы хочет максимально возможного наказания для задержанного

Тюмень, 28 августа. Жители города простились с убитой восьмилетней школьницей. Бабушка девочки заявила, что задержанный заслуживает высшей меры наказания.

Церемония прощания прошла в траурном зале патолого-анатомического бюро города, передает РИА Новости.

«Он заслуживает высокую меру наказания», — подчеркнула Татьяна Кукарская, бабушка погибшей девочки.

Восьмилетняя школьница без вести пропала в конце июня этого года. Спустя несколько недель в ее нашли в двух с половиной километрах от дома, на берегу озера Оброчное. Эксперты обнаружили на теле погибшей следы насильственной смерти.

Полиция нашла и задержала возможного убийцу. Им оказался 40-летний уроженец Сургута, который снимал квартиру в соседнем корпусе. На допросе мужчина признал свою вину, рассказав, что обманом заманил девочку к себе домой, изнасиловал ее, убил, а затем избавился от тела. Он утверждал, что был пьян в момент совершения преступления.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Накануне прошло заседание суда, в ходе которого фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 октября 2021 года.

Издание URA.RU сообщало, что местные органы соцзащиты ходатайствовали в городской суд о лишении родителей убитой школьницы прав на остальных детей.