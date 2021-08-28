Автолюбителям посоветовали заранее подготовиться к осени

Москва, 28 августа. Автомобильный эксперт Петр Баканов напомнил россиянам о важности проведения ТО перед новым сезоном.

Пока не наступила осень, необходимо подготовить свой автомобиль к грядущим погодным условиям. Так, рекомендуется провести техобслуживание и оценить состояние аккумулятора, качество жидкостей, а также продумать вопрос с резиной, передает «Вечерняя Москва».

Известно, что не существует определенного пакета услуг по обслуживанию машины перед осенью или каким-либо другим сезоном, но лучше стоит проанализировать состояние различных комплектующих, считает Баканов.

Среди элементов автомобиля, подлежащих проверке, можно выделить антифриз, тормозную жидкость. Вместе с этим, не лишним будет промыть транспортное средство с помощью специальных веществ, чтобы быть готовым к «грязному» сезону. Об этом пишет vm.ru.

Водителям, проживающим на российском севере, автоэксперт предлагает в ближайшее время определиться с переходом к использованию всесезонной, либо зимней нешипованной резины. Если же автовладелец находится на юге России, то он может уже сейчас купить зимнюю резину, потому что цены в сегменте продолжат расти.

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