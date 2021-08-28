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«Жалкое» фото Байдена на пресс-конференции по Афганистану возмутило британцев
Политика
«Жалкое» фото Байдена на пресс-конференции по Афганистану возмутило британцев
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Лондон, 28 августа. Фотография президента США Джо Байдена на пресс-конференции по Афганистану вызвала бурную реакцию в Сети. В искренности лидера усомнились читатели газеты Daily Mail.

Президента запечатлели с репортером Fox News. Журналист выступил с жесткой критикой в связи с выводом войск США из Афганистана, где в результате атак боевиков «Исламского государства»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) погибли американские военнослужащие и мирные жители.

Читатели британской газеты выразили мнение, что лидер США не понимает всю серьезность ситуации. Другие комментаторы начали обсуждать умственные способности политика.

«Он вообще осознает, что все это взаправду? Что люди гибнут, а ситуация продолжает накаляться? Вытащите этого дурака из Белого дома и верните (экс-президента США Дональда. — Прим. ФАН) Трампа, до того, как Америка проиграет еще одну войну», — написал один из пользователей.

«Почему никто до сих пор не заставил его пройти тест на когнитивные способности?» — возмутился другой комментатор.

«Москва и Пекин просто сидят и наслаждаюсь этим жалким шоу», — отметил еще один юзер.

Ранее Джо Байден предоставил американским военнослужащим полную свободу действий против «Исламского государства». Командование получило полномочия для планирования операций против боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан байден
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