Названы пары, которые вступили в брак после рождения ребенка

Вашингтон, 28 августа. Журналисты назвали пять звездных пар, которые узаконили свои отношения только после рождения ребенка. Однако сохранить союз удалось только одной.

Лидером списка стали Брэд Питт и Анджелина Джоли, которых в шутку прозвали Бранджелина. У пары появилось трое родных детей, еще они воспитывают троих приемных. Звезды Голливуда поженились спустя восемь лет после рождения первенца в 2014 году. О расставании пары стало известно в 2016 году, а через три года брак был официально расторгнут.

Следом идут модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст. Дочь Норт у пары родилась за год до свадьбы в 2013 году. Всего у пары четверо детей, двое из которых появились на свет благодаря суррогатному материнству. В этом году появились слухи о расставании звезд.

Третье место досталось актерам Тому Крузу и Кэти Холмс. Дочь появилась у знаменитостей в 2006 году, а пара связала себя узами брака в том же году, но немного позднее. Отношения сохранить у Круза и Холмс не получилось.

Четвертое место досталось Эми Джексон и Джордж Панайоту, которые обручились в 2019 году. Но на тот момент у пары уже был малыш. В Сети распространяются слухи о расставании селебрити, но пара пока не комментирует сообщения.

Пятерку замыкают актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер. У них родилась дочь в 2014 году, но только спустя год влюбленные решили окольцевать себя. Через год у пары появился сын. Супруги до сих пор вместе и счастливы.

Эштон Кутчер до брака с Милой Кунис был в отношениях с Деми Мур. Их официальные отношения продлились восемь лет. По словам звезды Голливуда, супруг склонил ее к групповому сексу. Как считает знаменитость, это спровоцировало измены со стороны Кутчера.