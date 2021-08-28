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Названы пары, которые вступили в брак после рождения ребенка

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:09
Шоу-бизнес
Названы пары, которые вступили в брак после рождения ребенка
facebook.com  /  zelenskiy95

Вашингтон, 28 августа. Журналисты назвали пять звездных пар, которые узаконили свои отношения только после рождения ребенка. Однако сохранить союз удалось только одной.

Лидером списка стали Брэд Питт и Анджелина Джоли, которых в шутку прозвали Бранджелина. У пары появилось трое родных детей, еще они воспитывают троих приемных. Звезды Голливуда поженились спустя восемь лет после рождения первенца в 2014 году. О расставании пары стало известно в 2016 году, а через три года брак был официально расторгнут.

Следом идут модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст. Дочь Норт у пары родилась за год до свадьбы в 2013 году. Всего у пары четверо детей, двое из которых появились на свет благодаря суррогатному материнству. В этом году появились слухи о расставании звезд.

Третье место досталось актерам Тому Крузу и Кэти Холмс. Дочь появилась у знаменитостей в 2006 году, а пара связала себя узами брака в том же году, но немного позднее. Отношения сохранить у Круза и Холмс не получилось.

Четвертое место досталось Эми Джексон и Джордж Панайоту, которые обручились в 2019 году. Но на тот момент у пары уже был малыш. В Сети распространяются слухи о расставании селебрити, но пара пока не комментирует сообщения.

Пятерку замыкают актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер. У них родилась дочь в 2014 году, но только спустя год влюбленные решили окольцевать себя. Через год у пары появился сын. Супруги до сих пор вместе и счастливы.

Эштон Кутчер до брака с Милой Кунис был в отношениях с Деми Мур. Их официальные отношения продлились восемь лет. По словам звезды Голливуда, супруг склонил ее к групповому сексу. Как считает знаменитость, это спровоцировало измены со стороны Кутчера.

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