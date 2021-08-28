Сотрудник СИЗО спас собаку из горящей квартиры в Ставрополе

Ставрополь, 28 августа. В Ставропольском крае работник следственного изолятора № 1 спас из горящей квартиры собаку, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Накануне вечером Павел Тарутин почувствовал запах гари и вышел на балкон. Выглянув из окна, мужчина увидел, что из квартиры снизу тянется густой черный дым. Он незамедлительно сообщил об этом в службу спасения и оповестил соседей.

Сам сотрудник СИЗО решил действовать, не дожидаясь экстренных служб. Жильцов внутри не оказалась, но там находилась собака, которая перестала подавать признаки жизни. Недолго думая, мужчина схватил питомца и вынес на улицу, где совместно с соседом провел реанимационные действия.

Благодаря действиям работников ставропольского СИЗО-1 жертв удалось избежать. В данный момент пожар полностью потушен. Причины возгорания выясняются.

ФАН сообщал, что мурманские пожарные эвакуировали жильцов из горящего здания в Апатитах.