Кравцов анонсировал появление примерного типового расписания для российских школ

Москва, 28 августа. ﻿Примерное типовое расписание для российских школ появится в 2022–2023 учебном году, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Более точную дату его публикации Сергей Кравцов пока не назвал. В эту субботу министр просвещения выступает в рамках Общероссийского родительского собрания. Он ответил на ряд вопросов, связанных с организацией обучения на фоне ситуации с COVID-19.

Минпросвещения не планирует переводить учащихся российских школ на удаленку. Такой формат работы пока что не рассматривается, так как ничто не может заменить личное общение учеников и учителей.