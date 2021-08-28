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Кравцов анонсировал появление примерного типового расписания для российских школ

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:13
Общество
Кравцов анонсировал появление примерного типового расписания для российских школ
mosreg.ru  /  Пресс-служба правительства Московской области

Москва, 28 августа. ﻿Примерное типовое расписание для российских школ появится в 2022–2023 учебном году, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Более точную дату его публикации Сергей Кравцов пока не назвал. В эту субботу министр просвещения выступает в рамках Общероссийского родительского собрания. Он ответил на ряд вопросов, связанных с организацией обучения на фоне ситуации с COVID-19.

Минпросвещения не планирует переводить учащихся российских школ на удаленку. Такой формат работы пока что не рассматривается, так как ничто не может заменить личное общение учеников и учителей.

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