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Россияне Крутова и Леонов стали бронзовыми призерами Паралимпиады в стрельбе из лука

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:09
Спорт
Россияне Крутова и Леонов стали бронзовыми призерами Паралимпиады в стрельбе из лука
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Токио, 28 августа. Россияне Елена Крутова и Алексей Леонов завоевали бронзовые медали летних Паралимпийских игр в Токио. Они заняли третье место в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука.

Поединок проводился среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Леонов и Крутова боролись за третье место с южнокорейской командой и одержали победу со счетом 132:127.

Крутова дважды становилась призером мировых первенств. Спортсменка пробовала себя в тяжелой атлетике и пулевой стрельбе, а в свободное время она занимается кондитерским делом.

Леонов, приобщившийся к профессиональному спорту в 2016 году, является многократным призером чемпионатов мира. Кроме того, он становился победителем и призером Кубка Европы.

Россия пока занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады, уступая Китаю и Великобритании. Пловец Андрей Граничка ранее принес в копилку сборной 13-ю золотую медаль и установил мировой рекорд.

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паралимпиада токио стрельба из лука
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