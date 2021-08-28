Россияне Крутова и Леонов стали бронзовыми призерами Паралимпиады в стрельбе из лука

Токио, 28 августа. Россияне Елена Крутова и Алексей Леонов завоевали бронзовые медали летних Паралимпийских игр в Токио. Они заняли третье место в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука.

Поединок проводился среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Леонов и Крутова боролись за третье место с южнокорейской командой и одержали победу со счетом 132:127.

Крутова дважды становилась призером мировых первенств. Спортсменка пробовала себя в тяжелой атлетике и пулевой стрельбе, а в свободное время она занимается кондитерским делом.

Леонов, приобщившийся к профессиональному спорту в 2016 году, является многократным призером чемпионатов мира. Кроме того, он становился победителем и призером Кубка Европы.

Россия пока занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады, уступая Китаю и Великобритании. Пловец Андрей Граничка ранее принес в копилку сборной 13-ю золотую медаль и установил мировой рекорд.