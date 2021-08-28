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Административное дело завели в отношении продюсера Тилля Линдеманна

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:13
Происшествия
Административное дело завели в отношении продюсера Тилля Линдеманна
Кадр из клипа «Till Lindemann - Ich hasse Kinder»

Тверь, 28 августа. Правоохранительные органы в ходе ночного визита в отель в Завидово к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда.

Дело было заведено по причине нарушения миграционного режима. Рейбанд может быть депортирован из России, сообщает «Интерфакс».

Продюсер Линдеманна был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении российской границы он заявил целью поездки туризм, хотя в действительности занимался организацией концертной деятельности, отметил источник агентства.

«Материалы направлены в городской суд Конаково. Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ», — сообщает собеседник издания.

Полицейские ранее предупредили Тилля Линдеманна о соблюдении ограничений на массовые мероприятия из-за пандемии. Немецкому музыканту было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер.

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rammstein линдеманн антиковидные меры
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