Административное дело завели в отношении продюсера Тилля Линдеманна

Тверь, 28 августа. Правоохранительные органы в ходе ночного визита в отель в Завидово к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну завели административное дело в отношении его продюсера Анара Рейбанда.

Дело было заведено по причине нарушения миграционного режима. Рейбанд может быть депортирован из России, сообщает «Интерфакс».

Продюсер Линдеманна был задержан в рамках административного разбирательства. При пересечении российской границы он заявил целью поездки туризм, хотя в действительности занимался организацией концертной деятельности, отметил источник агентства.

«Материалы направлены в городской суд Конаково. Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ», — сообщает собеседник издания.

Полицейские ранее предупредили Тилля Линдеманна о соблюдении ограничений на массовые мероприятия из-за пандемии. Немецкому музыканту было выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер.