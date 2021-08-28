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Манукян: Шнурова долгое время не было слышно, хорошо, если бы это продолжилось
Шоу-бизнес
Манукян: Шнурова долгое время не было слышно, хорошо, если бы это продолжилось
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Блогер и журналист Вадим Манукян назвал ФАН заявление лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что нужно ограничить просмотр фильмов, странным.

Накануне музыкант отметил, что «мы наполняем свою бесполезную и никому не нужную жизнь чужими впечатлениями». Он призвал соотечественников меньше смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и бороться за свою жизнь, а не ту, которая навязана продюсерами и режиссерами.

Вадим Манукян удивился такому заявлению музыканта. Он считает, что существует много стоящих фильмов, которые нужно смотреть.

«На мой взгляд, качественное авторское кино, которое как раз не по шаблону снимается, смотреть можно и нужно. Да, сейчас много снимают откровенной чуши, это стоит признать, но все же из всего многообразия шаблонных фильмов время от времени можно обнаружить настоящие алмазы. А что касается Шнурова: его долгое время не было слышно, было бы просто великолепно, если бы этот период продолжился и дальше», — сказал он.

Манукян: Шнурова долгое время не было слышно, хорошо, если бы это продолжилось
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров и певец Егор Крид стали самыми богатыми звездами в России. Частный концерт Шнурова стоит от 150 тысяч долларов, в зависимости от формата мероприятия, количества гостей и ряда других факторов. Примерно такой же прайс выставлен на его услуги в качестве ведущего. Большая часть дохода артиста пришлась именно на частные концерты и корпоративы. В настоящее время группа «Ленинград» не гастролирует и не выпускает новые песни.

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