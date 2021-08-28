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Министерство просвещения России опровергло недопуск непривитых школьников на занятия

  /   Обновлено: 28 августа 2021 14:01
Общество
Министерство просвещения России опровергло недопуск непривитых школьников на занятия
gov-murman.ru

Москва, 28 августа. Информация о якобы недопуске непривитых от коронавируса школьников на занятия не соответствует действительности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Пока что не зарегистрирован ни один препарат для вакцинации от COVID-19 несовершеннолетних. В связи с этим не может быть каких-либо требований относительно недопуска детей в учебные учреждения, заявил Кравцов в рамках традиционного Общероссийского родительского собрания.

К тому же у Минпросвещения РФ нет планов о переводе детей на удаленный формат обучения. Ничто не способно заменить реальное общение школьников и учителей, считает Сергей Кравцов.

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школьники вакцинация минпросвещения
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