Министерство просвещения России опровергло недопуск непривитых школьников на занятия

Москва, 28 августа. Информация о якобы недопуске непривитых от коронавируса школьников на занятия не соответствует действительности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Пока что не зарегистрирован ни один препарат для вакцинации от COVID-19 несовершеннолетних. В связи с этим не может быть каких-либо требований относительно недопуска детей в учебные учреждения, заявил Кравцов в рамках традиционного Общероссийского родительского собрания.

К тому же у Минпросвещения РФ нет планов о переводе детей на удаленный формат обучения. Ничто не способно заменить реальное общение школьников и учителей, считает Сергей Кравцов.