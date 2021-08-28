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Дочь Кристины Орбакайте станцевала под хит певицы «Май»
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Орбакайте станцевала под хит певицы «Май»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 28 августа. Знаменитая певица Кристина Орбакайте опубликовала новое видео со своей девятилетней дочерью Клавдией Земцовой, станцевавшей под песню матери.

Кадры с девочкой появились в Instagram Stories артистки. На видео дочь Орбакайте танцует, пока сама исполнительница поет на сцене свой хит «Май». Ребенок радостно наблюдал за матерью из-за кулис и веселился под музыку, вращая руками над головой.

На кадрах девочка одета в длинное платье-футболку с белой надписью, а на ее ногах можно увидеть кроссовки. Длинные волосы ребенка убраны в косу.

Клавдия — дочь Орбакайте от бизнесмена Михаила Земцова. Семья живет в США, но певица часто летает на родину по работе. Супруг артистки и ее дочь иногда сопровождают звезду в поездках.

Помимо девятилетней дочери, у Орбакайте есть два взрослых сына. Отцом старшего из них — Никиты Преснякова — является музыкант и исполнитель Владимир Пресняков — младший. Кроме того, певица встречалась с бизнесменом Русланом Байсаровым, от которого родила сына Дени в 1998 году.

Ранее Кристина Орбакайте предстала перед поклонниками в новом образе, который озадачил ее фанатов. Певица показала себя после посещения салона, но подписчики не заметили никакой укладки на голове артистки.

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