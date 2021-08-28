Супружеская пара задохнулась в автомобиле на берегу Финского залива

Санкт-Петербург, 28 августа. Тела мужчины и женщины обнаружены в микроавтобусе Fiat Ducato на берегу Финского залива. Инцидент произошел возле поселка Озерки в Ленинградской области.

Известно, что 58-летний петербуржец совместно со своей 60-летней супругой отправились за грибами. После этого они решили переночевать в машине. Позже их безжизненные тела в салоне автомобиля заметила прохожая и обратилась в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В микроавтобусе погибших было обнаружено газовое оборудование. Специалисты не зафиксировали следов насильственной смерти на телах супругов. Предварительно, они задохнулись во сне от утечки газа. Точную причину смерти петербуржцев установит вскрытие.

По факту произошедшего ведется доследственная проверка. По результатам экспертиз и иных мероприятий правоохранители примут процессуальное решение.