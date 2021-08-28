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«Спартак» потребовал УЕФА изменить время начала домашних матчей ЛЕ

  /   Обновлено: 28 августа 2021 13:58
Спорт
«Спартак» потребовал УЕФА изменить время начала домашних матчей ЛЕ
Twitter  /  @fcsm_official

Москва, 28 августа. Столичный «Спартак» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу раннего начала домашних матчей группового этапа Лиги Европы.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал журналистам ТАСС, что красно-белые сделали официальный запрос в УЕФА по поводу раннего начала матчей Лиги Европы. Накануне состоялась жеребьевка турнира, по результатам которой московский клуб попал в группу C.

В соответствии с опубликованным ранее расписанием, все домашние матчи «Спартака» должны начаться в 16:30 по центральноевропейскому времени.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» с «Локомотивом». Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию», — подчеркнул Зеленов.

На групповом этапе Лиги Европы «Спартак» сыграет с итальянским «Наполи», английским «Лестером» и польской «Легией». Первый матч красно-белые проведут 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена».

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